Польский актер Кшиштоф Матушевский умер в возрасте 65 лет

В Польше умер актер Кшиштоф Матушевский, известный также под псевдонимами «Матуха», «Матушка». Ему было 65 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о церемонии прощания и похоронах артиста.

Кшиштоф Матушевский родился в 1960 году. Он приехал в Гданьск после учебы в Краковской государственной театральной школе. Его театральный дебют состоялся в 1983 году на сцене театра «Выбжеже», где он сыграл роль Хаймона в «Антигоне».

За годы своей карьеры он сыграл в таких спектаклях, как «Общая комната», «Пустые пространства», «Лилла Венеда», «То, чего не увидишь», «Освобождение» и других. У артиста также множество ролей в кино и на телевидении. Он появлялся в таких фильмах, как «Зов жабы», «Чёрный четверг», «Дворецкий», «Большая вода», а также в популярном сериале «Во имя добра и зла».

Помимо актерского мастерства, Матушевский увлекался плотницким делом, плаванием и велоспортом. Часто ездил на соревнования по керлингу.

Актриса театра «Выбжеже» Дорота Колак рассказала, что известие о смерти коллеги стало для нее большой неожиданностью.

«Говорят, незаменимых людей нет, но я думаю, Кшишек будет абсолютно незаменимым актером в нашем театре… У него было фантастическое чувство юмора. Иногда его вступления в разговоре были просто феноменальными остротами. Так что это чувство юмора и эта его грусть давали ему поистине невероятные возможности на сцене», — приводит портал Onet Film слова Колак.

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