Умер от инфаркта 23 декабря: с актером Алексеем Черных простились в здании морга

Церемония прощания с актером Алексеем Черных, известным по сериалу «Глухарь», прошла в здании московского морга. Артист ушел из жизни в 43 года. Он умер от инфаркта 23 декабря, передает RTVI.

Заведующий труппой театра Et Cetera Сергей Тонгур рассказал журналистам о проведении церемонии прощания со служащим культурного учреждения. По его словам, близкие простились с Черных в здании морга в Волховском переулке — по этому адресу находится морг судебно-медицинской экспертизы.

Алексей проживал на Алтае. В Москву он прибыл в декабре, чтобы проститься с актрисой Татьяной Владимировой. Позже стало известно о его смерти. По словам представителей театра, артист скончался из-за инфаркта.

Ранее режиссер Гончуков нашел нужным сообщить, что актер долго мучился перед смертью. Он отметил, что Черных страдал от болезни, которую на тот момент еще не удалось установить.