Один из главарей банды «Коза ностра» провел в тюрьме меньше года и умер

В Италии умер сицилийский мафиози из банды «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро. Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в январе 2023 года, он пробыл в тюрьме меньше года и скончался. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежный источник RaiNews24.

По данным телеканала, полицейские искали Маттео Мессина Денаро почти 30 лет, прежде чем поймать. В начале года его арестовали. Известно, что у мужчины был рак толстой кишки, а 22 сентября он впал в кому. Родственники успели навестить 62-летнего мафиози, а после он умер.

Отмечается, что похороны состоятся в городе Кастельветрано.

Напомним, что Маттео получил пожизненный срок и сидел в тюрьме строгого режима города Аквила, но в специальной бронированной камере с лазаретом. После ухудшения состояния его перевели на лечение, но врачи уже ничего не смогли сделать, чтобы спасти пациента. Серьезный диагноз мужчине поставили еще в 2020 году. Он перенес четыре хирургические операции и несколько курсов химиотерапии.

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