Умер основатель групп «Воровайки» и «Беломорканал» Спартак Арутюнян, об этом сообщает aif.ru.

О смерти Спартака Арутюняна рассказала в соцсетях его жена. Отмечается, что последние несколько дней он находился в больнице — музыканта госпитализировали в тяжелом состоянии из-за обострения хронического заболевания, связанного с легкими. Однако врачи не смогли спасти мужчину. Спартаку Арутюняну был 61 год.

Прощание с артистом состоится 28 декабря в 11:00 в похоронном зале на улице Монтажников. Музыканта похоронят на кладбищенском комплексе «Плутон» в родном Оренбурге.

Напомним, Спартак Арутюнян являлся солистом группы «Беломорканал», а также автором песен и создателем группы «Воровайки».

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