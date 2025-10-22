Умер один из создателей Dead or Alive, известный разработчик компьютерных игр Томонобу Итагаки

В возрасте 58 лет скончался известный в индустрии компьютерных игр дизайнер и создатель игр, а также бывший руководитель Team Ninja Томонобу Итагаки. О его смерти пишет The Guardian.

В 1992 году Итагаки в качестве молодого программиста присоединился к японской компании Tecmo. Там он руководил созданием серии игр в жанре файтинг Dead or Alive, первая часть которой вышла в 1996 году. В 2008 году он покинул фирму. Считается, что именно Итагаки спас ее от банкротства, сделав Dead or Alive успешной франшизой в 2000-х годах.

Во время одного из самых продуктивных периодов в истории разработки видеоигр команда Ninja под руководством Итагаки выпустила другие части файтинга Dead or Alive. В числе заслуг Томонобу также такие проекты, как Ninja Gaiden, Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball для Xbox 360, а также Ninja Gaiden: Dragon Sword для Nintendo DS.

За десять лет до смерти Томонобу Итагаки вышла игеще одна его игра — Devil’s Third. Также в его планах был релиз проекта под собственным брендом Itagaki Games. Однако завершить работу над ним он не смог, о чем сильно жалел.

«Моя жизнь была постоянной борьбой. И я продолжал побеждать. Но на этом пути я также причинил много вреда. Я горжусь тем, что прошел через все это, следуя своим убеждениям», — написал он в своем последнем посте в соцсетях.

Ранее мы писали о смерти автора суперхита Dschinghis Khan, музыкального продюсера Бернда Майнунгера.