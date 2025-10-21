После отказа нескольких органов умер автор песни Dschinghis Khan Бернд Майнунгер

В возрасте 81 года умер автор суперхита Dschinghis Khan, музыкальный продюсер Бернд Майнунгер. Он скончался в результате полиорганной недостаточности - отказа нескольких органов.

О смерти сообщает «Российская газета».

Майнунгер – один из наиболее именитых немецких поэтов-песенников. Его композиции не раз звучали в исполнении артистов, представлявших Германию на конкурсе «Евровидение». Композиции занимали верхние строчки чартов, звучали в качестве саундтреков.

Самая известная работа Майнунгера – хит Dschinghis Khan, который исполнила одноименная группа. Композиция стала эталоном формата немецкого диско. С этой песней группа выступила на «Евровидении» в 1979 году. Трек стал популярным на родине, а также покорил европейские чарты.

Известно, что поэт умер дома в Баварии. 30 сентября ему исполнился 81 год.

