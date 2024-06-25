В Японии умер писатель-прозаик, автор детективных романов Сакаэ Сайто

В Японии на 92-м году жизни скончался писатель-прозаик Сакаэ Сайто. Он был лауреатом премии Эдогавы Рапмо, которого называют отцом современного японского детектива.

Официальная причина смерти писателя не разглашается. Известно, что он ушел из жизни в своем доме в Иокогаме.

Сакаэ Сайто учился в школе с легендарным актером и главой правительства страны Синтаро Исихарой. Вместе они создали литературный кружок и привлекали в него других учеников, сообщает портал yomiuri.co.jp.

После окончания школы будущий писатель поступил на юридический факультет Токийского университета. Получив диплом, поступил на службу в мэрию Иокогамы. В это же время написал свой первый рассказ. Ради литературы он неоднократно отказывался от повышения по службе, опасаясь, что ему не будет хватать времени на создание детективов.

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