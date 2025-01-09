Раскрыта причина смерти актера из сериалов «СашаТаня» и «Папины дочки» Анатолия Хропова

В петербургском театре «Особняк» раскрыли причину смерти актера Анатолия Хропова. Звезда сериалов «СашаТаня», «Папины дочки», «Улицы разбитых фонарей» скончался от рака. Об этом сообщает aif.ru.

По данным театра, Анатолий долгое время болел и в принципе часто жаловался на здоровье. В постановках он перестал участвовать задолго до своей смерти.

«Насколько мне известно, он умер от онкологии. Давно болел, он вообще был нездоровый человек», - рассказали в культурном учреждении.

Хропов скончался в возрасте 60-ти лет. Известно, что его было решено кремировать 11 января в Санкт-Петербурге.

В фильмографии артиста числятся более 100 проектов. Зрителям он известен в основном по ролям в сериалах. Также Анатолий принимал участие в озвучке фильмов «Дюна», «Мастер», «Голодные игры» и других.

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