Умер одесский блогер, снявший разоблачение про украинские военкомы

Скончался известный одесский блогер Макс Рудада, снявший фильм о беспределе ТЦК (аналог российских военкоматов на Украине — прим. «Страсти»).

О смерти блогера сообщается на его страничке в социальных сетях. Причина не уточняется.

Макс Рудада снимал социальные эксперименты. Так, он узнавал у жителей Львова их отношение к русскому языку. Многие опрошенные заявили, что не понимают русского или отказывались отвечать. У некоторых возникала агрессия в адрес блогера.

Месяц назад он выпустил часовой фильм, в котором показал весь беспредел, который творят украинские военкомы. Фильм набрал более 1,7 млн просмотров.

В Сети пишут, что Рудаде угрожали в декабре. Фанаты Максима обвиняют в его смерти ТЦК, которые, по их мнению, решили отомстить подобным образом блогеру за критику.

Ранее в Донецке похоронили 34-летнего военкора Александра Мартемьянова. Журналист погиб 4 января при ударе украинского дрона по машине.