Умер одесский блогер, снявший разоблачение про украинские военкомы
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Скончался известный одесский блогер Макс Рудада, снявший фильм о беспределе ТЦК (аналог российских военкоматов на Украине — прим. «Страсти»).
О смерти блогера сообщается на его страничке в социальных сетях. Причина не уточняется.
Макс Рудада снимал социальные эксперименты. Так, он узнавал у жителей Львова их отношение к русскому языку. Многие опрошенные заявили, что не понимают русского или отказывались отвечать. У некоторых возникала агрессия в адрес блогера.
Месяц назад он выпустил часовой фильм, в котором показал весь беспредел, который творят украинские военкомы. Фильм набрал более 1,7 млн просмотров.
В Сети пишут, что Рудаде угрожали в декабре. Фанаты Максима обвиняют в его смерти ТЦК, которые, по их мнению, решили отомстить подобным образом блогеру за критику.
Ранее в Донецке похоронили 34-летнего военкора Александра Мартемьянова. Журналист погиб 4 января при ударе украинского дрона по машине.