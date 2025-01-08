34-летнего военкора Александра Мартемьянова похоронили в Донецке

В Донецке похоронили военного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. 34-летний журналист погиб 4 января при ударе украинского дрона по машине.

Как сообщает РЕН ТВ, корреспондент похоронен на Аллее Героев на кладбище под названием «Донецкое море».

С ним пришли проститься родные, друзья, а также коллеги. Судя по опубликованным изданием кадрам, могила Мартемьянова утопала в цветах и венках.

Журналиста посмертно наградили орденом Донецкой Народной Республики. Награду вручили родителям погибшего.

Напомним, украинский дрон ударил по машине журналиста на трассе Донецк-Горловка. Несколько представителей СМИ были ранены, Мартемьянов погиб на месте. Как рассказала находившаяся в атакованном дроном автомобиле журналистка Белла Либерман, спасти военкора было невозможно.

Известно, что Мартемьянов работал в «Известиях» с 2014 года. В 2023-м был ранен в Донецке, но восстановился и вернулся к работе.