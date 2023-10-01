Умер народный артист Виталий Коняев

В возрасте 86 лет скончался народный артист Виталий Коняев, об этом сообщает РИА Новости.

Актер Виталий Коняев ушел из жизни 30 сентября. Коллектив Государственного академического Малого театра принес соболезнования родным и близким артиста. Коняев служил в театре с 1958 года.

«Его уход – невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта замечательного артиста», — говорится в сообщении.

Виталий Коняев сыграл более 100 ролей в театре и около 40 — в кино. Наиболее известными работами актера стали роли в картинах «Стучись в любую дверь», «Тишина», «Щит и меч», «Белый флюгер», «Там, вдали, за рекой…».

О дате похорон, времени и месте прощания коллектив театра сообщит позже.

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