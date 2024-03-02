На 85-м году жизни умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко. Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, где он был одним из ведущих актеров.

Артист ушел из жизни 2 марта. Причины смерти не уточняются.

Валерий Ивченко родился 20 ноября 1939 года в Купянске Харьковской области. После школы он отучился на студии при Харьковском драмтеатре имени Шевченко. Затем поступил на режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства.

В 1983 году артиста пригласили в Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге, где трудился несколько десятилетий.

Ивченко был удостоен звания народного артиста Украинской ССР и народного артиста России.

С 1979 года начал сниматься в кино и сериалах. Он появился в таких картинах как: «Поезд чрезвычайного назначения», «Мера пресечения», «Среда обитания», «Замри, умри, воскресни» и других.

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