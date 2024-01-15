Умер народный артист Бурятии Евгений Тихомиров

Народный артист Республики Бурятия Евгений Тихомиров умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Амурский областной театр драмы на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Всю жизнь Евгений Тихомиров трудился в разных театрах страны: в Туве, Шахтах, Лысьве, Борисоглебске, Черемхово, Кимрах. Во время работы в государственном русском театре Улан-Удэ актера удостоили званий Заслуженного артиста Бурятской АССР и Народного артиста Республики Бурятия. Но большую часть карьеры он отдал Амурскому областному театру драмы, где служил на протяжении 18 лет.

Зрителям актер запомнился благодаря ярким и неординарным ролям: он сыграл Льва Синичкина в одноименном спектакле по пьесе Дмитрия Ленского, остроумного дядю Митю в постановке «Любовь и голуби», герцога Корнуэльского в спектакле «Король Лир».

«На подмостках Амурского театра драмы актер представил широкую палитру незабываемых образов и персонажей — с равным удовольствием играл он и главные роли, роли в эпизодах, в комедиях, в спектаклях для детей», — пояснили в пресс-службе театра.

Ярким событием стал бенефисный спектакль, посвященный 70-летию артиста. После него юбиляра чествовали коллеги по сцене. В 2019 году Евгений Тихомиров вышел на заслуженный отдых.

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