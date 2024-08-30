Умер на глазах у отдыхающих: скончался звезда сериала «Элита» Хулиан Ортега

Звезда сериала «Элита» Хулиан Ортега скоропостижно скончался на пляже Саора. Причиной смерти 41-летнего артиста стал сердечный приступ.

Артист отдыхал на пляже в районе Марбельи. Ортега сидел в баре в момент, когда ему стало резко плохо. Мужчине вызвали скорую помощь — врачи пытались реанимировать его при помощи дефибриллятора, но это не помогло. Хулиан скончался от сердечного приступа, пишет Daily Mail.

Хулиан Ортега родился в Мадриде в 1983 году. Актер в основном снимался в сериалах. Он появился в таких картинах, как: «Гранд-отель», «Галерея Вельвет» и «Телефонистка». Зрителям артист запомнился по роли менеджера заведения La Cabana в «Элите».

Близкие и коллеги соболезнуют из-за кончины артиста. В некрологах Хулиана называют отличным актером, который был таким же честным и добрым, как и его родители.

Ранее умерла на 84-м году жизни актриса из «Беверли-Хиллз 90210» Бетти Бриджес. Причина ухода из жизни звезды не уточняется.