Умер на глазах у коллег: раскрыты страшные подробности смерти режиссера Моисеса Уркиди

В Мексике 14 июня скончался выдающийся актер и режиссер Моисес Уркиди, широкую известность которому принесла работа над сериалами «Апарисио» и «Каппадокия». Однако подробности его смерти стали известны только сейчас.

Как выяснилось, в роковой день Уркиди чувствовал себя хорошо и присутствовал на съемочной площадке нового проекта, в котором был задействован. Внезапно 58-летний режиссер почувствовал себя плохо и умер на глазах у коллег. Как сообщат издание inkl.com, прибывшие по вызову медики не смогли спасти знаменитость. У него диагностировали обширный инфаркт.

Моисес Уркиди сотрудничал с такими известными режиссерами, как Артуро Рипштейн, Мария Новаро и Томас Гутьеррес Алеа . За свою карьеру он снял несколько фильмов, оставивших важный след в мексиканском кино. Среди его наиболее заметных работ: «Мечта Лу», «Последний взгляд», «Эхо шагов» и «Тень бездны».

Он также снял ряд сериалов для Argos TV, HBO, Cadena Tres и работал над вторым и третьим сезонами «Каппадокии » (2010–2012) и «Аспарисио» (2010). Режиссер был известен своими эмоциональными повествованиями и способностью исследовать человеческую психологию.

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