Умер на 90-м году жизни актер сериала «Возвращение Титаника-2» Владимир Сулимов

Умер народный артист России Владимир Сулимов, известный зрителям по сериалу «Возвращение Титаника-2». Ему было 89 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Церемония прощания состоится в Театре Моссовета, однако дата еще не определена.

Информацию о смерти Владимира Сулимова подтвердили в Государственном академическом театре имени Моссовета, где актер служил в 1960 года.

«Не стало народного артиста России, профессора Владимира Сергеевича Сулимова... Он неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Актер передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета», — говорится в некрологе.

Владимир Сулимов окончил Высшее театральное училище им. Щепкина в Москве. За годы службы в Театре Моссовета сыграл более 70 ролей, выходил на одну сцену с Бероевым, Талызиной и другими актерами.

С 2010 года Владимир Сулимов занимал пост художественного руководителя курса. Среди его выпускников — Лариса Гребенщикова, Александр Домогаров и другие известные актеры.

Кроме того, Сулимов активно снимался в телепроектах. В его фильмографии 25 киноролей. Он сыграл в фильмах «Шторм», «Мятеж», «Чернов», сериалах «Возвращение Титаника-2», «Огни большого города», «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и других.

