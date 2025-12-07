На 79-м году жизни умер режиссер фильма «Ребро Адама» Вячеслав Криштофович

Стало известно о кончине советского актёра, сценариста и режиссёра Вячеслава Криштофовича. Ему было 78 лет.

В Национальном союзе кинематографистов Украины выразили глубокие соболезнования, подчеркнув вклад Криштофовича в индустрию и его человеческие качества.

«Перестало биться сердце Вячеслава Сигизмундовича Криштофовича — человека великой внутренней культуры, мастера, который умел в самом простом увидеть важное. Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сочувствующим характерам, открытым в творческих поисках. Для нас Вячек был коллегой, другом, человеком со светлыми шутками и неравнодушным сердцем», — отметили в организации.

На смерть режиссёра отреагировал и российский кинокритик Андрей Плахов.

«Умер Вячек. Так, и только так называли его друзья и приятели; я тоже принадлежал к их кругу. Криштофович, как и Балаян, жил в Киеве, но снимал фильмы на русском языке с именитыми московскими артистами — Любшиным, Збруевым, Купченко, Остроумовой... Среди них — тонкие, изящные экранизации Толстого и Чехова», — сообщил он у себя в социальных сетях.

Вячеслав Криштофович родился 26 октября 1947 года в Киеве. В молодости он пробовал себя как актёр, появляясь в фильмах «Совесть», «Сердце Бонивура», «Женщины шутят всерьёз».

Криштофович также снял «Два гусара», «Мелочи жизни», «Володя большой, Володя маленький», «Ребро Адама» и другие заметные картины. Особое место в его фильмографии занимает драма «Приятель покойника» — первый фильм, выдвинутый Украиной на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» в 1998 году.

