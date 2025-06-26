Советский режиссер Валерий Рыбарев умер в Минске после продолжительной болезни

В Минске умер советский и белорусский режиссер, сценарист Валерий Рыбарев. Он скончался в возрасте 85 лет.

Издание Ont.by пишет, что смерть наступила в результате продолжительной болезни.

Информацию о смерти 26 июня сообщили в Белорусском союзе кинематографистов. В публикации говорится: «Вчера умер Валерий Павлович Рыбарев… Большая потеря для нас… Скорбим вместе с родными».

Прощание состоится 27 июня. 26 июня Рыбареву исполнилось бы 86 лет.

Он был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, автором игровых и документальных фильмов. Известен по картине «Меня зовут Арлекино», которая стала самой кассовой за всю историю белорусского кино.

Ранее в возрасте 88 лет умер советский актер Гуж Манукян.