Опубликовано 26 июня 2025, 13:481 мин.
Советский режиссер Валерий Рыбарев умер в Минске после продолжительной болезни
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В Минске умер советский и белорусский режиссер, сценарист Валерий Рыбарев. Он скончался в возрасте 85 лет.
Издание Ont.by пишет, что смерть наступила в результате продолжительной болезни.
Информацию о смерти 26 июня сообщили в Белорусском союзе кинематографистов. В публикации говорится: «Вчера умер Валерий Павлович Рыбарев… Большая потеря для нас… Скорбим вместе с родными».
Прощание состоится 27 июня. 26 июня Рыбареву исполнилось бы 86 лет.
Он был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, автором игровых и документальных фильмов. Известен по картине «Меня зовут Арлекино», которая стала самой кассовой за всю историю белорусского кино.
Ранее в возрасте 88 лет умер советский актер Гуж Манукян.