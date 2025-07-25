Умер на 79-м году жизни британский актер Тони Пирс

На 79-м году жизни умер Тони Пирс — британский актер, известный по ролям в кино, сериалах и «мыльных операх», а также продюсер. Об этом сообщает Daily Mail.

Наибольшую известность ему принесло участие в телевизионной драме «Улица Коронации», где он на протяжении многих лет исполнял различные роли.

О смерти актера сообщила его компания Tony Peers Ltd., не раскрывая деталей̆.

Тони Пирс родился в 1947 году в Ланкашире и начал карьеру в 1960-х. Среди его работ — сериалы «Ферма Эммердейл», «Бабье лето», оригинальная адаптация книг Джеймса Хэрриота «О всех созданиях — больших и малых», а также фильмы «Танцующая королева» (с Хеленой Бонэм Картер), «Метод Крекера», «Шутки в сторону» и международная комедия «Лос-Анджелес без карт» с Дэвидом Теннантом.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности смерти Халка Хогана после «серьезных» проблем со здоровьем. Рестлер за свою жизнь перенес 25 операций. Кроме того, он страдал от последствий травм, полученных за годы выступлений на ринге.