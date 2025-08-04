Актера Максима Глотова из сериала «Глухарь» кремируют

Актера Максима Глотова, которого нашли мертвым в квартире, кремируют 6 августа. Процедура состоится в Москве.

Об этом пишет издание NEWS.ru со ссылкой на источник.

По его информации, кремация пройдет в ЦКБ №2 им. Н.А.Семашко. Она начнется в 14:00.

Напомним, звезду сериалов «Раневская» и «Глухарь» нашли мертвым в квартире, расположенной в Тимирязевском районе столицы. Пять дней до этого он не выходил на связь. Точные причины смерти пока неизвестны, идет расследование.

Глотов не снимался в кино два года – последние работы вышли в 2023-м. Сообщалось, что незадолго до смерти актер стал работать водителем. За карьеру он снялся в 120 проектах.

Близкая подруга артиста накануне обнаружения тела пошла к нему домой вместе с Егором Сальниковым, однако попасть внутрь не смогла. На следующий день ситуация повторилась, дверь в квартиру вскрыли. Также она рассказала, что актер купил комнату в коммуналке. Женщина допускает, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. Но пока это домыслы – причину установит вскрытие.