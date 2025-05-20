Умер на 68-м году жизни основатель и гитарист групп Rough Cutt и RATT Крис Хагер

Основатель и гитарист групп Rough Cutt и RATT Крис Хагер умер на 68-м году жизни. Об этом сообщает сайт Blabbermout, посвященный музыке.

Музыкант стоял у истоков культовой группы Mickey Ratt, позже получившей мировую известность под названием Ratt. Основанный в 1970-х коллектив стал одной из ключевых групп калифорнийской глэм-метал сцены. Расцвет популярности Ratt пришелся на 1980-е годы, когда их хит Dance с альбома Dancing Undercover (1986) стал саундтреком к нескольким фильмам.

Помимо работы в Ratt, Хагер участвовал в проекте Rough Cutt, который, несмотря на скромный коммерческий успех, завоевал признание среди ценителей жанра. Отмечается, что Rough Cutt возобновили деятельность в 2016 году после 30-летнего перерыва.

О смерти музыканта сообщил Стивен Пирси, фронтмен Ratt, в соцсетях. По его словам, они с Хагером недавно работали над новым материалом.

Причина смерти пока не раскрывается. Поклонники по всему миру вспоминают вклад Криса Хагера в развитие глэм-метала и его влияние на целое поколение рок-музыкантов.

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