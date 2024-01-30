Умер музыкант, бывший участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко

Российский музыкант, бывший участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко ушел из жизни. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на заявление журналиста Владислава Бачурова.

Ильченко было 72 года. Что стало причиной его смерти, пока не раскрывается.

Будущий музыкант родился в Ростове-на-Дону в 1951 году. Еще в детстве он переехал с семьей в Ленинград. После достижения успехов на профессиональном поприще Ильченко считался одним из лучших блюзовых вокалистов и гитаристов России.

Юрий, получивший широкую славу в составе коллектива «Машина времени», также играл в одном из старейших российских рок-коллективов — ленинградской группы «Мифы», а также в составе группы «Интеграл» Бари Алибасова.

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