Умер мужчина, пострадавший во время конфликта с участием блогера Понасенкова*

В Москве скончался мужчина, который пострадал во время конфликта с участием блогера Евгения Понасенкова* (признан в РФ иностранным агентом) и его друга юриста. По информации Пятого канала, врачи месяц боролись за жизнь пациента, но он умер, не приходя в сознание.

По данным источника, 55-мужчина все это время находился в коме. Он был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, травматическим кровоизлиянием, переломами костей свода и основания черепа и отеком головного мозга.

Напомним, что конфликт с участием мужчины и известного блогера произошел в начале июня. Понасенков* делился подробностями случившегося. По его словам, в тот день он гулял по Арбату вместе со своим юристом. В какой-то момент к ним подошел мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Звезда соцсетей отметил, что он начал их оскорблять. Друг историка толкнул недоброжелателя, после чего он споткнулся и упал, ударившись головой.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». СМИ пишут, что в ближайшее время оно может быть переквалифицировано на более тяжкую статью в связи со смертью потерпевшего.

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*признан иноагентом на территории РФ