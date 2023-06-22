На 83-м году жизни умер актер сериалов «Тихая охота» и «Лесник» Борис Халисов. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра.

По данным СМИ, мужчина скончался 21 июня после упорной борьбы с болезнью. Какой недуг сразил Халисова — пока не уточняется.

Как выяснилось, в том же театре служит дочь артиста Ольга Халисова, поэтому о прекращении актерской династии говорить не приходится.

«В каждой роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Он привносил в эту жизнь веру в лучшее», — сообщила пресс-служба заведения.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге умер 36-летний актер Большого театра кукол Михаил Ложкин. Подробности смотрите в этой статье.