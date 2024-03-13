Умер мужчина, который прожил 70 лет в «железном легком» после полиомелита

В США скончался проживший более 70 лет в аппарате «железное легкое» Пол Александер. Об этом пишет издание Daily Mail.

Единственный в мире человек с «железными легкими» ушел из жизни накануне днем. Последнее время 77-летний Пол болел, а неравнодушные собирали деньги на его лечение

«Я благодарен всем, кто пожертвовал средства для моего брата. Это позволяло ему прожить последние несколько лет без стресса. Они также оплатят его похороны в это непростое время», - заявил брат американца.

В 1952 году в возрасте шести лет Александер заболел полиомиелитом, в результате чего оказался почти полностью парализован. Из-за отсутствия возможности дышать самостоятельно мужчину поместили в аппарат «железное легкое», в котором он находился более семи десятилетий, даже когда стали доступны новые технологии.

Американец объяснял свое решение продолжать жить в «железном легком» тем, что он к нему привык, несмотря на появление более современных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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