Последние дни провел в хосписе: JD Twitch умер от неоперабельной опухоли головного мозга в 57 лет

Шотландский музыкант Кит Макэйвор, известный как DJ Twitch, ушел из жизни. Основателю лейбла и участнику дуэта Optimo было 57 лет.

В июле Макэйвор признался общественности, что страдает от неизлечимого недуга. Медики обнаружили у музыканта неоперабельную опухоль головного мозга, передает Российская газета. Последние дни Кит провел в хосписе в Глазго. Он скончался 19 сентября.

Макэйвор пришел в шоу-бизнес в 1980-х. Его называют одной из ключевых фигур танцевальной сцены Глазго. Впоследствии музыкант получил и международное признание. Как JD Twitch он создал более сотни ремиксов.

