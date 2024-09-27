Написал множество сценариев к программам и фильмам: умер поэт, прозаик и публицист Алексей Мещеряков

Писатель, поэт, прозаик и публицист Алексей Мещеряков ушел из жизни в Красноярске. Ему было 63 года. Что стало причиной смерти, пока не известно.

Об утрате в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. По словам чиновника, Мещеряков много работал на местном телевидении, писал сценарии к программам и фильмам, и сам был ведущим.

«Возглавлял Красноярское отделение Союза писателей, был редактором нескольких газет. Пробовал себя активно и в политических технологиях. Выражаю соболезнования родным и близким покойного», — написал Пономаренко.

Также заместитель губернатора предложил своим подписчикам оказать помощь семьей красноярского писателя, в особенности тем, кто был знаком с Алексеем лично.

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