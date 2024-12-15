Умер многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский

Многократный чемпион мира, Евразии и Европы по пауэрлифтингу Сергей Стародубский умер во время Кубка Европы WPC по жиму лежа без экипировки. Спортсмену было 46 лет.

О смерти Стародубского сообщает группа «Силовые виды спорта Ростовской области» в социальной сети «ВКонтакте». Друг Сергея Андрей Черненко признался, что разговаривал с ним за пять минут до происшествия. Мужчина вышел на помост в последний раз…

Когда спортсмену стало плохо, ему пытались помочь медики. В течение часа они проводили реанимационные действия, но это не помогло.

«Эх, Серега, Серега, зачем? Почти 30 лет в силовом спорте. Операция на сердце два года назад. Шунтирование», — написал Андрей Черненко.

Соболезнования по поводу смерти чемпиона выразила Организация пауэрлифтинга России. Сергея назвали хорошим человеком, другом и спортсменом. Там отметили, что он уже давно занимался пауэрлифтингом и не бросал это занятие.

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