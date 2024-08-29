«Умер мгновенно»: директор ТЮЗа рассказала об артисте Ремневе, скончавшемся во время спектакля

Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова высказалась о последних минутах жизни народного артиста РФ Леонида Ремнева. Ее слова приводит «Петербургский дневник».

Известно, что Ремнев ушел из жизни во время спектакля «Васса», где исполнял роль Сергея Железнова.

«Актер Леонид Ремнев умер у меня на глазах. А в первом ряду малой сцены сидела его сестра, которая первая бросилась к брату. Позже мы узнали, что Леонид Яковлевич часто повторял фразу, что он хотел бы умереть на сцене. Умер он мгновенно и не выходя из образа. Так, как и хотел», — поделилась директор ТЮЗа.

В пьесе Максима Горького Васса Железнова уговаривает своего супруга отравиться, чтобы избавить его самого от тюрьмы, а семью от позора. По задумке режиссера Ротенберга персонаж Ремнева должен был принять яд, но не сразу. Он сначала притворяется, что сделал это: выпивает склянку, падает, однако затем встает, начинает спорить.

«Мы смотрели конкретно этот спектакль в первый раз и про этот прием не знали. Вот Железнов упал. Пауза. Пауза затягивается. И вот уже актриса, которая играет Вассу, кричит за кулисы, чтобы вызвали скорую. Скорее всего, Леонид Яковлевич даже не успел понять, что умирает», — добавила Лаврецова.

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