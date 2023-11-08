Умер математик и автор книг по покеру Лев Натансон

В возрасте 75 лет ушел из жизни математик и автор книг по покеру Лев Натансон. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Тело Натансона обнаружила племянница в его квартире на улице Свободы в районе Покровское-Стрешнево, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Лев Натансон — математик-программист, один из крупнейших специалистов по покеру и автор книг по азартным играм. Он — автор компьютерной программы для игры в преферанс «Марьяж».

Отметим, что три года назад 25-летняя дочь Натансона в состоянии алкогольного опьянения задушила своего двухлетнего сына и пятилетнюю дочь. Женщину отправили за решетку.

У Льва Натансона были напряженные отношения с дочерью. Он не принял ее жениха-мигранта из Узбекистана.

Напомним, ранее скончался актер из фильма «Джентльмены удачи» Анатолий Яббаров. Артист запомнился зрителям благодаря эпизодическим, но запоминающимся ролям. Он сыграл убийцу в «Двух капитанах», Тарана в «Одесских каникулах» и гробовщика в «Совсем пропащем». Самой запоминающейся для зрителя стала роль Митяя в «Джентльменах удачи».