Скончался актер из фильма «Джентльмены удачи» Анатолий Яббаров

В возрасте 87 лет умер актер театра и кино Анатолий Яббаров. Он запомнился зрителям по роли Митяя в фильме «Джентльмены удачи».

Анатолий Яббаров родился в Баку. Он сыграл десятки ролей в советском кино. Впервые актер появился в фильме «Жили-были старик со старухой», в котором изобразил сектанта — картина вышла на экраны в 1964 году.

Яббаров запомнился зрителям благодаря эпизодическим, но запоминающимся ролям. Он сыграл убийцу в «Двух капитанах», Тарана в «Одесских каникулах» и гробовщика в «Совсем пропащем». Кроме того, он исполнил роли в лентах «Бег», «Звезды и солдаты», «Таинственная стена», «Легенда о Тиле», «Побег из тюрьмы» и других. Снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Кроме того, он исполнил роль Митяя в «Джентльменах удачи», сообщает портал «Кино-театр.ру».

В 1996 году Яббарову присвоили звание заслуженного артиста России. Также он вошел в труппу Государственного театра киноактёра. Спустя 15 лет его удостоили ордена Дружбы.

Ранее после тяжелой болезни умер актер томского ТЮЗа Алексей Мишагин. Он работал в театре более 10 лет. Взрослым зрителям артист запомнился ролями Бориса Семеновича Гуся в постановке «Зойкина квартира» и Дорна в «Чайке».