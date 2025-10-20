Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко, известный как Diezel

Умер в возрасте 55 лет гитарист украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко, известный под псевдонимом Diezel. Об этом сообщил в соцсетях певец Александр Стеганов.

Андрей был не только гитаристом, но и композитором, а также бессменным лидером коллектива. Он был одной из ключевых фигур в жанре альтернативного метала и индастриал-рока на Украине.

Певец Стеганов сообщил о смерти Яценко, но не озвучил причину и точные обстоятельства его ухода из жизни.

