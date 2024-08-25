Умер легендарный знаток клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

На 72-м году жизни скончался бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко.

О трагедии сообщила дочь литератора. Она заявила, что отец умер из-за проблем с сердцем минувшим вечером. По ее словам, прощание с ним пройдет 27 августа. Подробности приводит ТАСС.

Александр по образованию был физиком-ядерщиком и даже преподавал по своей специальности в МИФИ. Затем он стал заместителем директора по науке опытного химико-металлургического завода «Гиредмета» в Московской области, а также был деканом в Академии труда и социальных отношений.

Благодаря своим глубоким познаниям Бялко попал в интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» в 1979 году, а в 1980 он уже был удостоен почетной награды в виде «Хрустальной совы». Однако, как только формат игры поменяли, включив туда денежные призы, физик покинул клуб и занялся личной профессиональной карьерой.

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