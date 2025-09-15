Умер легендарный телеведущий и продюсер Брюс Дюмон

Умер теле- и радиоведущий, продюсер Брюс Дюмон. О его смерти сообщила телерадиосеть CBS. Причиной стала продолжительная борьба с раком. Мужчины не стало на 82-м году жизни.

Дюмон умер в Чикаго, городе, где он вырос и где прошла большая часть его карьеры. Минувшим летом он отметил свой 81-й день рождения.

Брюс Дюмон был известен как шоумен, политический аналитик, создатель документальных фильмов. Его телевизионный путь начался в 1964 году в качестве диджея, а затем он вел трансляции футбольных матчей и занялся продюсированием.

Популярность к нему пришла в 1970-х годах, когда он стал автором и ведущим программ на острые социальные и политические темы, такие как Уотергейт и деятельность ФБР и ЦРУ.

Его работа была отмечена престижными наградами: Iris Award и Golden Gavel. А с телевидением его связывало то, что его дядя был создателем телесети DuMont, которая в свое время составляла конкуренцию гигантам американского TV.

