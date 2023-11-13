Умер легендарный индийский актер Чандра Мохан

Легендарный индийский актер Маллампалли Чандрасекхара Рао, известный под именем Чандра Мохан, умер в возрасте 78 лет. У него были проблемы с сердечно-сосудистой системой. В 2006 году артист перенес коронарное шунтирование.

Незадолго до смерти Чандра был госпитализирован в одну из частных клиник на юге Индии. Он скончался 11 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Чандра Мохан планировал завершить карьеру, так как в последнее время его здоровье значительно ухудшилось. При этом он до последнего снимался в кино и был очень востребованным актером.

В скором времени состоится премьера фильма «Кислород», в котором Мохан сыграл одну из главных ролей. В общей сложности актер снялся в 932 кинопроектах.

Звезда Болливуда был неоднократно признан лучшим комиком и характерным актером в Индии. Он стал обладателем национальных премий Filmfare Award South и Nandi Awards, сообщает портал Vcinema.

Ранее умерла советская и латышская актриса, писательница Мудите Шнейдере. Ей было 88 лет. Смерть вдовы актера Хария Лиепиньша наступила 11 ноября, но известно об этом стало только сейчас.