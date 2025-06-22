В Лос-Анджелесе в возрасте 61 года умер один из основателей группы Agent Steel, легенда олдскульного спид-трэш-метала Чак Профус. О смерти музыканта сообщил в соцсетях его коллега, звукорежиссер Роб Хилл.

Роб обнаружил Профуса без признаков жизни в его доме в гостиной. Подробности и причины смерти артиста не уточняются.

Agent Steel — американская спид-метал группа, основанная в Лос-Анджелесе в 1984 году. Коллектив дважды распадался, но возродился в 2018 году. Их альбомы 1985 и 1987 года стали знаковыми для спид-металла. Профус был барабанщиком и ключевым музыкантом Agent Steel.

«Новость о кончине Чака лишила меня дара речи на несколько дней с того момента, как я узнал, что он официально покинул нас. После долгих размышлений я могу говорить от души. Чак был одной из немногих людей с настоящей душой, которых я когда-либо встречал», — сообщается в некрологе, опубликованном на сайте про рок и метал музыку Chaoszine.

Ранее умер в 46 лет страдавший от наркозависимости гитарист Babyshambles Патрик Уолден.