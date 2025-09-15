Умер лауреат премии «Оскар» Джанни Кваранта

На 83-м году жизни умер итальянский художник-постановщик и дизайнер Джанни Кваранта, лауреат премии «Оскар». О его кончине сообщило издание Prealpina.

Мужчина ушел из жизни в Риме. Всего несколько недель назад, 30 августа, он отметил свой 82-й день рождения.

Мировое признание Джанни Кваранта получил в 1985 году, когда был удостоен премии Американской киноакадемии в номинации «Лучшие декорации» за работу над британской мелодрамой Джеймса Айвори «Комната с видом». Картина, в которой снялись Хелена Бонем Картер, Джулиан Сэндс, Джуди Денч и Дэниэл Дэй-Льюис, получила три статуэтки «Оскар».

Кваранта создал декорации для более чем сорока фильмов. В его фильмографии — знаковые работы с такими режиссерами, как Франко Дзеффирелли («Брат Солнце, сестра Луна», «Иисус из Назарета»), Бернардо Бертолуччи («Двадцатый век»), а также картины «Танцоры» с Михаилом Барышниковым, «Легенда о святом пропойце» с Рутгером Хауэром и культовый хоррор «Музей восковых фигур».

Джанни Кваранта является обладателем около десяти различных кинопремий и номинаций.

Ранее мы писали о том, что художник-постановщик фильмов про Гарри Поттера Стюарт Крэйг умер в 83 года.