«Жизнь надо любить»: дочь Алена Делона трогательно обратилась к отцу

Дочь актера Алена Делона Анушка опубликовала трогательных пост в соцсетях в честь своего 88-летнего отца. Она поделилась фотографией с папой, на которой целует его руку.

На черно-белом кадре Ален Делон стоит рядом с дочерью, которая прикоснулась губами к его руке. На них вечерние наряды, так что фото могло быть сделано на каком-то мероприятии. Анушка позировала в блестящем платье с обилием аксессуаров.

«Посидеть на лавочке пять минут с тобой. Смотрю, как заходит солнце. Расскажу вам о хороших временах <…> Слышать, как твой смех летит так высоко. Пусть щебет птиц улетает. Скажу вам, наконец, что жизнь надо любить, люблю ее, хотя…» — написала девушка.

Пост оставил у пользователей Сети много вопросов, они начали искать скрытый смысл в словах дочери актера. Тем более что семья все еще находится в центре скандала.

Дело в том, что в начале января сын знаменитости Ален-Фабьен подал в суд на сестру и обвинил ее в том, что она «злоупотребляет неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека», говоря об отце.

Другой сын заявил, что Анушка хочет вернуть отца в Швейцарию и воспротивился этому. Мужчина убежден, что сестра действовала в клинике в качестве контактного лица и делала все в личных интересах, не рассказывая о здоровье отца братьям. Антони Делон даже обращался к полицейским, но дело не было заведено из-за недостаточных оснований для этого.

Ранее мы писали о том, почему дочь актера Алена Делона подала в суд на братьев.