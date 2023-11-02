Умер худрук Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов

Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов. Ему было 84 года.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы филармонии.

Причина смерти не сообщается. О дате похорон и месте прощания информации нет.

Юрий Темирканов в 1957 году окончил среднюю специальную музыкальную школу Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В 1962 году окончил оркестровый факультет, а в 1965 году окончил класс оперно-симфонического дирижирования.

В 1980 году впервые выступил в Лондоне, а в 1987 году вернулся с постановками опер «Борис Годунов», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» в качестве главного дирижера.

В 1988 году Темирканов возглавил Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. C 2007 Темирканов — главный приглашенный дирижер Большого театра.

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