Умер художник-постановщик «Острова сокровищ» и «Капитана Врунгеля» Сахалтуев

В Киеве умер советский и украинский художник, постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев. Ему было 90 лет. О его смерти в соцсетях сообщил украинский киновед Сергей Тримбач.

В своем прощальном посте Тримбач написал: «Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то. Самые искренние соболезнования родным и близким Радны Сахалтуева. И наша светлая печаль – среди нас жил необыкновенный талант!»

Радна Филиппович Сахалтуев родился в Улан-Уде 15 мая 1935 года. С 1960-х годов он работал в Киеве на студии «Киевнаучфильм», где вместе с режиссером Давидом Черкасским создавал культовые мультфильмы. Сахалтуев был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. В числе его ключевых работ в качестве художника-постановщика — «Приключения капитана Врунгеля», двухсерийный «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

Также в 1970–1980-е годы Сахалтуев сотрудничал с сатирико-юмористическим журналом «Перец», иллюстрировал детский журнал «Познайка» и оформил множество книг. Радна Сахалтуев был удостоен званий Заслуженного художника УССР (1988) и Народного художника Украины (2008), а также являлся членом Национального союза художников Украины и Национального союза кинематографистов Украины.

Ранее мы писали о том, что умер в возрасте 85 лет музыкант и художник Камил Сопко.