Вечером 11 сентября умер известный тележурналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.

Как пишет mk.ru, один из отцов-основателей российского телевидения ушел из жизни в своей квартире в Москве на улице Маршала Василевского. Последние годы Николай Сванидзе тяжело болел, у него выявили ишемию головного мозга.

По данным Telegram-канала 112, у журналиста выявили пневмонию. Врачи приехали к нему домой, но спасти Сванидзе не удалось.

Сванидзе стоял у истоков создания российского телевидения. Был ведущим общественно-политических программ. Занимал пост председателя ВГТРК. Также работал преподавателем в РГГУ и Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

Ранее ушла из жизни актриса Эми Синохара, озвучившая Сейлор Юпитер из аниме «Сейлор Мун». Она умерла в возрасте 61 года.