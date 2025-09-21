Умер известный советский кинооператор, снявший «Собачье сердце» и «Страну глухих»

На 72-м году жизни умер кинооператор, заслуженный деятель искусств России Юрий Шайгарданов. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Причины смерти кинооператора не уточняются.

Юрий Шайгарданов родился в 1954 году в Уфе. В 1983 году окончил операторский факультет ВГИКа. Уже во время учебы начал работать ассистентом оператора, а после вторым оператором на фильмах «Охота на лис», «Остановился поезд», «Плюмбум» киностудии «Мосфильм».

С 1987 года стал оператором-постановщиком «Ленфильма». Среди его самых знаменитых работ: «Собачье сердце» Владимира Бортко, «Страна глухих» Валерия Тодоровского, «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова. В 1993 году создал Ассоциацию российских кинооператоров (А. Р. К. О.), был профессором кафедры операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

В 2003 году Шайгарданов был удостоен звания заслуженного деятеля искусств, а в 2025 году его наградили премией «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России.

