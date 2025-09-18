Была «визитной карточкой» Орловской филармонии: Ольга Гарбар умерла после тяжелой болезни

Лектор-музыковед Ольга Гарбар, проработавшая в Орловской государственной филармонии 38 лет, ушла из жизни. Причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

О кончине Гарбар сообщила пресс-служба Орловской филармонии. Лектор-музыковед умерла 13 сентября. Обстоятельства ее ухода из жизни не приводятся.

В некрологе коллеги Габар выразили соболезнования ее родным и близким. В опубликованном сообщении говорится, что сотрудница Орловской филармонии была «визитной карточкой» концертной организации.

«Орловские артисты помнят то искреннее сочувствие, надёжную человеческую и профессиональную поддержку, которые отличали Ольгу Владимировну не только во время сценической работы, но и в обыкновенной жизни», — рассказали в пресс-службе.

