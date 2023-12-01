Умер известный российский композитор Алексей Ларин

В возрасте 69 лет умер российский композитор педагог, автор киномузыки, заслуженный деятель искусств Алексей Ларин. Об этом сообщает сайт Союза композиторов России.

Композитор ушел из жизни 28 ноября. О причинах его смерти не сообщается.

Алексей Ларин родился в Саратове в 1954 году. В 1971 он окончил Московскую капеллу мальчиков, а в 1976 году — РАМ имени Гнесиных, в 1979 году музыкант прошел там ассистентуру-стажировку.

Композитор писал симфонические и вокальные сочинения, музыку для кино- и телефильмов, произведения для детей. Одной из главных сфер интересов музыканта были хоровая музыка и сочинения для русских народных инструментов. В числе его произведений: балет «Путешествия Гулливера», Симфония, симфонические — Сюита «Лето в деревне Митрофаново», «Посвящение EFG» (Е.Ф. Гнесиной), вокально-симфонические — «Слово похвальное Академии», Поэма «Белый ковчег» и другие.

Союз композиторов выразил соболезнования родным и близким композитора, его ученикам и коллегам.

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