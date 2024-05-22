Умер известный продюсер и друг семьи Фрэнсиса Форда Копполы: не дожил до юбилея три дня

Умер лауреат премии «Оскар» и продюсер, работавший с Копполой над «Крестным отцом» Фред Рус. Мужчина ушел из жизни 18 мая, за три дня до своего 90-летия. Об этом сообщает зарубежный портал Deadline.

По данным источника, Фред скончался в Беверли-Хиллз, но причина не разглашается. Семья и друзья пока хранят молчание.

Напомним, что Рус был не только продюсером, но и сценаристом, а также кастинг-директором. Он родился в 1934 году в Калифорнии, а карьеру начал в 1960-х. Он был топ-кастинг-директором, который своим зорким взглядом мог определить нужных артистов из сотен претендентов.

Известно, что мужчина был другом семьи Фрэнсиса Форда Копполы и продюсером его фильмов (и киноработ его дочери Софии), в том числе последней картины «Мегалополис». Именно с той лентой Коппола сейчас находится на Каннском кинофестивале. Там он узнал о смерти товарища.

Знаменитость работал над многими фильмами, а громкими проектами стали: второй и третий «Крестный отец», «Бойцовская рыбка», «Пьянь» по Буковски, «Апокалипсис сегодня» и другие. Благодаря ему, в том числе, свои карьеры начали многие актеры: Джек Николсон, Николас Кейдж, Том Круз, Патрик Суэйзи, Эмилио Эстевес, Дженнифер Коннелли, Кэрри Фишер, Билли Боб Торнтон.

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