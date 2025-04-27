Умер известный польский режиссер и актер Славомир Крыньский

25 апреля ушел из жизни известный польский режиссер, актер и сценарист Славомир Крыньский. Ему было 73 года.

О смерти режиссера сообщило польское издание Super Express без уточнения причин.

Славомир Крыньский родился 23 марта 1952 года в Лодзи. После окончания Лодзинского университета, где он изучал польскую филологию, начал работать на студии учебных фильмов. С 1980-х годов преподавал в Национальной киношколе в Лодзи. На протяжении многих лет он также был связан с этим университетом как преподаватель — изначально он ассистировал легендарному кинорежиссеру Войцеху Ежи Хасу, а с 1991 года самостоятельно вел занятия по работе с актерами.

Его карьера в кино началась в 1980-х годах. Крыньский известен как режиссер, актер и сценарист таких фильмов, как «Кингсайз», «Людоед», «Ребенок счастья», «Любовные письма», «Книга великих желаний», «Это не то, что ты думаешь, лапочка» и других. За свою творческую деятельность он был удостоен нескольких наград и номинаций, став одним из самых известных в Польше создателей легкого, развлекательного кино.

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