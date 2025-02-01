Умер известный дрессировщик медведей Виталий Воробьев

Ушел из жизни народный артист России, дрессировщик медведей Виталий Воробьев. Ему было 79 лет.

О смерти народного артиста России сообщает Большой Московский цирк в своем Telegram-канале. Причины кончины не уточняются. В некрологе Виталия Воробьева назвали не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цифровое искусство. Его страсть и энергия к работе вдохновляли окружающих.

«Мы все знали Виталия Филипповича как необычайно доброго, чуткого и отзывчивого человека, который оставил яркий след в сердцах многих. Его талант и преданность делу навсегда останутся в нашей памяти», — пишут коллеги дрессировщика.

Коллектив цирка выразил соболезнования друзьям и родным Виталия Воробьева.

Ранее ушел из жизни советский украинский артист, балетмейстер, хореограф и педагог Анатолий Кривожиха. В декабре балетмейстер отпраздновал свое 99-летие. Причина и обстоятельства смерти народного артиста Украинской СССР не раскрываются.