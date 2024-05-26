Умер известный артист Талат Хуссейн, которого сделал инвалидом косметолог

В Пакистане 26 мая скончался один из самых известных актеров страны Талат Хуссейн Варси. На момент смерти ему было 83 года.

Актер умер вследствие продолжительной болезни. Как пояснил президент пакистанского Совета по искусству, Хуссейн долгое время лечился в частной клинике, сообщает телекомпания PTV.

Талат Хуссейн родился в 1940 году в Британской Индии. С 1960-х начал появляться на экранах. Позже он уехал в Англию — там он изучал актерское мастерство в Лондонской академии музыки и драматического искусства.

Артист снялся во многих сериалах и фильмах. Появился он и в британских проектах: «Королевский суд» и «Чисто английское убийство». За свою карьеру Талат Хуссейн получил множество наград.

У артиста была тяжелая кожная аллергия, которая возникла из-за ошибки его косметолога. Серьезные осложнения привели к тому, что актер не мог нормально говорить, ходить, сидеть, а его «руки тряслись так, что и чашку чая невозможно было удержать».

Хуссейн был женат на Рахшанде Хуссейн, профессоре психологии в Университете Карачи. В браке у них родилось трое детей: две дочери и один сын.

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