Умер известный американский скульптор Ричард Серра

В возрасте 85 лет умер американский скульптор Ричард Серра. Он ушел из жизни во вторник, 26 марта, в своем доме в Ориенте, штат Нью-Йорк, пишет The Washington Post.

Причиной смерти скульптора стала пневмония.

Он был создателем одних из самых больших, выдающихся, а иногда противоречивых скульптур. Искусствовед New York Times Майкл Киммельман назвал его «вероятно, самым оригинальным и значительным скульптором своего поколения».

Ричард Серра родился в 1938 году в Сан-Франциско. Будучи ребенком, он начал рисовать, чтобы соревноваться со своим старшим братом Тони, который был «выше, крупнее и сильнее». Рисование стало для него способом завоевать расположение родителей.

Особенностей его работ стало использование нестандартных материалов: в них он использовал свинец, бревна красного дерева и другие. За свою карьеру скульптор провел десятки выставок в галереях и музеях США и за рубежом. Его работы установлены в девяти городах Германии.

Одной из последних работ Серры стала инсталляция «Восток-Запад/Запад-Восток», которая находится в национальном заповеднике Бук, рядом со столицей Катара. Она состоит из четырех высоких стоящих стальных плит, охватывающих километр пустыни, окруженной низкими гипсовыми обрывами.

Ранее умер 91-летний актер Рон Харпер, снявшийся в «Планете обезьян» и сериалах 70-х.