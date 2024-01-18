Умер известный 56-летний боксер из Екатеринбурга Алексей Пряничников

Умер выдающийся боксер из Екатеринбурга, Алексей Пряничников. В свои 56 лет он ушел из жизни, оставив память о яркой спортивной карьере и заслуженном звании мастера спорта международного класса СССР. Об этом сообщает E1.ru.

В период с 1980-х годов Алексей представлял сборную СССР, выигрывая чемпионаты мира и Европы среди юниоров. Он был успешным медалистом чемпионата СССР и одержал победы в международных турнирах. В тяжелом весе, он представлял клубы «Локомотив» и ЦСКА, под руководством тренера Виталия Грибняка.

Алексей Пряничников завоевал признание, побеждая спортсменов, таких как Риддик Боу из США, который впоследствии стал абсолютным чемпионом мира в профессиональном боксе. Его вклад в мировой бокс оценивается также через традиционный приз турнира памяти маршала Жукова, именуемый в его честь.

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев выразил сожаление по поводу утраты.

«Это был хороший боксер, мастер спорта международного класса СССР, это почетное звание, заслужить которое было трудно. Очень жаль, что он так рано ушел», – высказался спортсмен.

Последние годы жизни Алексей уделял боксу в качестве главного судьи и проживал в Москве. Похороны планируют провести в его родном городе, Екатеринбурге. Прощание пройдет 19 января в 11:00 в зале на Серафимы Дерябиной, 41а.

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